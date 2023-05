Festival Trnavský rínek oslávi jubileum pestrým programom

Trnava 16. mája (TASR) – Trnavský rínek - jednodňový pouličný festival lokálnej tvorby oslávi svoje 10. výročie v sobotu 20. mája účasťou 130 lokálnych tvorcov, výrobcov a remeselníkov. Organizátori neziskovej organizácie Bronco pripravili okrem ponuky občerstvenia, odevov, výrobkov do domácností aj celodenný kultúrny program. Podujatie sa uskutoční v historickom jadre Trnavy na Kapitulskej ulici, informovala za organizátorov Zuzana Šujanová.



Rínek začínal zhruba so štyrmi desiatkami predajcov na inom mieste Trnavy, no záujem návštevníkov ho preniesol na súčasnú, rozsiahlejšiu lokalitu, kde môže využiť aj možnosť spolupráce s kultúrnymi inštitúciami v blízkosti.



"Desať rokov by sme chceli osláviť aj prostredníctvom pestrého programu, ktorý bude zmesou hudby, tvorivých dielní a divadiel pre deti. Novinkou je, že sme sa tentoraz spojili s festivalom [fjúžn], vďaka ktorému budeme spoznávať ľudí z cudziny žijúcich na Slovensku," informovala Šujanová. Hlavný program sa bude odohrávať na Kapitulskej ulici, kde sú pripravené rôzne koncertné vystúpenia, aktivity a workshopy. Ďalší bude na nádvorí Domu hudby M. Sch. Trnavského predovšetkým pre deti, no uskutoční sa tam aj diskusia mesta Trnava na tému Mesto krátkych vzdialeností – blízkosť, ktorá spája.



Organizátori vedia, že na Trnavský rínek prichádza mnoho mimotrnavských návštevníkov. Nielen pre nich je pripravená komentovaná prehliadka starou Trnavou so sprievodkyňou Emíliou Valachovičovou a po nej prechádzka mestom s Annou Siedykh, dramaturgičkou, prekladateľkou, žurnalistkou a poetkou pôvodne z Kyjeva. Predstaví Trnavu tak, ako ju vníma ona. Do pozornosti organizátori dávajú aj sprievodcovské prehliadky expozícií v Dome hudby a v Múzeu knižnej kultúry v spolupráci so Západoslovenským múzeom. Vďaka Oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava Tourism bude možné zase nahliadnuť do kostnice - karnera pri Bazilike sv. Mikuláša.