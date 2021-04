Trnavský kraj motivuje žiakov zapojiť sa do duálneho vzdelávania

Trnava 4. apríla (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) balíkom výhod motivuje potenciálnych študentov na zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania. „Aj vďaka tomu sa počet prvákov zapojených v systéme duálneho vzdelávania za posledný rok znížil napriek zatvoreným školám a prevádzkam len minimálne - z 271 na 258. Zamestnávateľom, ktorí majú v kontexte pandémie zvýšené náklady, štát refunduje až do 1000 eur na prváka,“ uviedol riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



Aktuálne je voľných približne 550 miest u zamestnávateľov. Oproti augustu minulého roka stúpol počet uzatvorených duálnych zmlúv o viac ako tretinu na 155. Počet zapojených škôl sa zvýšil z 20 na 25, od septembra k nim pribudnú ďalšie. V priebehu tohto školského roka sa počet zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania zvýšil zo 169 na 209. „Prváci dostanú na rozbeh mesačné štipendium vo výške 50 eur. Získajú aj duálnu BUS kartu, s ktorou môžu cestovať po celom kraji prímestskými autobusmi bezplatne až do konca štúdia na strednej škole,“ informoval trnavský župan Jozef Viskupič.



Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla tohto roka. Trnavský samosprávny kraj ponúka študijné a učebné odbory na svojich 45 stredných školách. V septembri môžu prijať spolu 3721 študentov, čo je oproti prebiehajúcemu školskému roku o 154 študentov viac.