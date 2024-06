Učebne v trnavskej škole by mohli prejsť modernizáciou

Trnava 25. júna (TASR) - Učebne Základnej školy s materskou školou na Námestí Slovenského učeného tovarišstva (SUT) v Trnave by mohli prejsť modernizáciou. Mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predloženie žiadosti schválili mestskí poslanci na utorkovej schôdzi.



Celkové plánované výdavky projektu sú 613.328,10 eura, žiadosť o nenávratný finančný príspevok predstavuje 564.261,85 eura. Zvyšnú časť by spolufinancovala samospráva z rozpočtu mesta.



Projekt počíta s modernizáciou učebne informatiky a robotiky, kmeňových učební a dvoch učební cudzích jazykov. Obnova by sa mala okrem iného týkať aj vybavenia telocvične.