Univerzita sv. Cyrila a Metoda pripravila deťom letnú mediálnu školu

Trnava 20. júla (TASR) - Letná mediálna škola je súčasťou denného tábora, ktorý sa uskutoční na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave od 27. do 31. júla. Jej cieľom je deťom do 14 rokov priblížiť fungovanie médií a naučiť ich, ako sa vytvárajú mediálne obsahy. Program je, ako uviedla za organizátorov Slávka Grácová, pripravený hravou formou a doplnený o športové aktivity.



"Prevedieme ich svetom printových médií, rozhlasového a televízneho vysielania. Pokúsime sa naučiť deti základy tvorby príspevkov, fotografovania, ale aj strihu zvuku a videa," vysvetlila Grácová. Budú sa podieľať na príprave a nahrávaní rozhlasovej rozprávky, televízneho spravodajstva či vlastného videoklipu. Zoznámia sa aj s tvorbou novín, prípravou reportáže a naučia sa, ako správne fotografovať mobilným telefónom na sociálne siete. Výstupy, ktoré počas celého týždňa vytvoria, predstavia posledný deň rodičom.



"Nielen dospelí, ale aj deti, prichádzajú denne do kontaktu s médiami. Okrem nich množstvo informácií získavajú z internetu a sociálnych sietí. Je dôležité, aby mediálne obsahy neprijímali len pasívne, ale aby spoznali aj základné zásady ich tvorby a porozumeli zdrojom informácií," zdôraznila dekanka fakulty Ľudmila Čábyová.