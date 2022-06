Trnavská UCM vyhlásila súťaž pre školy o výučbe mediálnej výchovy

Trnava 2. júna (TASR) - Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum pri Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave vyhlásili 4. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách. Hlavnou témou aktuálneho ročníka sú on-line dezinformácie. Informoval o tom PR FMK Peter Krajčovič.



"Výber témy súvisí s aktuálnou spoločenskou situáciou. Šírenie rôznych druhov dezinformácií sociálnymi médiami je problémom, ktorý sa dnes dotýka všetkých generácií. Osobitne zraniteľnou skupinou sú deti a mladí ľudia, ktorí tieto médiá najintenzívnejšie využívajú, a preto môžu vplyvu dezinformácií najviac podliehať. Potrebujú si osvojiť nástroje, ktoré im pomôžu účinne a zodpovedne na dezinformácie reagovať, a to špeciálne prostredníctvom výučby mediálnej výchovy," uviedla garantka projektu Viera Kačinová z FMK.



Do súťaže sa môžu zapojiť základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sa venujú výučbe mediálnej výchovy. Aktuálny ročník sa zameriava na učenie o dezinformáciách a nástrojoch, ako sa voči nim brániť, ale aj na rozvoj kritického myslenia žiakov vo vzťahu k falošným správam, hoaxom, konšpiračným teóriám, dezinformačným médiám či mediálnej propagande.



Školy a ich učitelia môžu do súťaže prihlasovať príklady vyučovacích hodín, projektov a ďalších aktivít mediálnej výchovy, ktorých realizácia sa im osvedčila a radi by ich sprostredkovali svojim kolegom a verejnosti. Prihlasovať môžu taktiež práce žiakov, ktoré vznikli v rámci výučby mediálnej výchovy na tému dezinformácií.