Trnava udelí ocenenia viacerým osobnostiam a kolektívom
Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam udelia hercovi a hudobníkovi Danielovi Heribanovi za jeho významný umelecký prínos.
Autor TASR
Trnava 19. februára (TASR) - Mesto Trnava udelí ocenenia viacerým osobnostiam a kolektívom za významný prínos v oblasti kultúry, školstva, športu i verejného života. Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom podujatí 25. apríla. Ich udelenie schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave na februárovom zasadnutí.
Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam udelia hercovi a hudobníkovi Danielovi Heribanovi za jeho významný umelecký prínos a pedagógovi a bývalému rektorovi Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozefovi Matúšovi za rozvoj akademického prostredia v meste. Čestné občianstvo mesta získa aj dirigent a pedagóg Gabriel Kalapoš za dlhoročnú prácu s talentovanou mládežou a rozvoj hudobného vzdelávania.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta si prevezmú Komunita sestier uršulínok pri príležitosti 300. výročia ich pôsobenia v Trnave, Plavecký klub STU Trnava za dlhodobú výchovu mládeže a medzinárodné úspechy, fyzioterapeut a tréner František Albert a pedagóg František Ohrablo. In memoriam ocenia aj hádzanárku a majsterku sveta z roku 1957 Veroniku Ilavskú-Schmidtovú.
Cenu mesta Trnava získajú archivár Juraj Roháč, organista a organizátor festivalov Stanislav Šurin a atlétka Oľga Hajmássyová. In memoriam udelia cenu aj hudobníkovi a publicistovi Mariánovi Mrvovi.
