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Pondelok 13. júl 2026
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Trnava ukončila spoluprácu s Twardzikom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťtriročný český futbalista odohral v trnavskom drese 89 zápasov, so Spartakom sa trikrát tešil z víťazstva v Slovenskom pohári.

Autor TASR
Trnava 13. júla (TASR) - FC Spartak Trnava vstúpi do novej sezóny bez obrancu Filipa Twardzika. Trnavčania o tom informovali na sociálnej sieti.

Tridsaťtriročný český futbalista odohral v trnavskom drese 89 zápasov, so Spartakom sa trikrát tešil z víťazstva v Slovenskom pohári. Po uplynulej sezóne mu v Trnave vypršala zmluva.
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