Zbierku školských pomôcok v Trnave spestria ukrajinské špeciality

Trnava 3. augusta (TASR) - Deň národných ukrajinských jedál pripravila na piatok (5. 8.) Trnavská arcidiecézna charita (TACH). Špeciality svojej krajiny navaria a napečú ľudia z Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou do Trnavy a sú klientmi Centra podpory TACH. Informovala o tom PR manažérka TACH Darina Kukuľová-Kvetanová.



"Trnavčania môžu ochutnať koláče, zákusky, ale aj tradičný boršč, ktorého bude až 40 litrov," uviedla. V ponuke budú od 9. do 16. hodiny v komunitnej kaviarni Špitálik na Hlavnej ulici.



Podujatie bude mať podľa Kukuľovej-Kvetanovej zároveň charitatívny rozmer. Všetky špeciality budú za dobrovoľný príspevok, výťažok následne pôjde na nákup školských pomôcok. "Už 13 rokov organizujeme zbierku školských pomôcok a pomáhame tak deťom z rodín, v ktorých chýbajú financie. Tentoraz potrebu zbierky podčiarkuje vojna. Aj pre mimoriadnu situáciu je počet detí, ktoré chceme na jeseň vychystať do školy, podstatne vyšší," uviedla Kukuľová-Kvetanová.



Zároveň vyzýva, aby záujemcovia na piatkové podujatie priniesli aj školské pomôcky, ktorými chcú zbierku podporiť. "Môžu to byť zošity rôznych veľkostí a typov, farbičky, fixky, ale aj prezuvky či školské tašky. V podstate všetko, čo bežne v škole využívajú žiaci základných a stredných škôl," dodala.