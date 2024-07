Trnava 11. júla (TASR) - Mesto Trnava upozorňuje na čiastočnú uzáveru časti Hornopotočnej ulice. Dôvodom je realizácia kanalizačných prípojok. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



"Cesta bude zúžená do jedného a neskôr do druhého jazdného pruhu postupne v etapách podľa harmonogramu stavby," priblížilo mesto s tým, že ulica bude na približne 20 metroch čiastočne uzatvorená od piatka (12. 7.) do pondelka (12. 8.).



Obchádzková trasa úseku nebude potrebná, doprava bude podľa mesta riadená dočasným dopravným značením.