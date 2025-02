V areáli školy v Trnave by mal vzniknúť športovo-kreatívny priestor

Trnava 18. februára (TASR) - V areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku na Zavarskej ceste v Trnave by mal vzniknúť v nasledujúcich rokoch športovo-kreatívny priestor. Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v tejto súvislosti odsúhlasili prenájom časti areálu školy občianskemu združeniu Sketopolis, ktoré sa zaviazalo investíciu realizovať.



Krajskí poslanci schválili prenájom pozemkov a budovy polytechnických dielní v trvaní 20 rokov za jedno euro ročne, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejnoprospešný účel. Občianske združenie sa zaviazalo na tomto majetku uskutočniť investíciu v predpokladanej hodnote minimálne 604.000 eur bez DPH realizáciou projektu Kompost komunita.



Postupne by mal byť vybudovaný skatepark, betónový bazén či petangové ihrisko. Počíta sa aj s komunitnými záhradami a oddychovou zónou. "Renováciou schátranej budovy polytechnických dielní sa vytvorí inovatívny a multifunkčný komplexný priestor určený pre vzdelávacie aktivity aj pre verejnosť," uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu o prenájme nehnuteľného majetku.



Plánovaný projekt prepája šport, kultúru, komunitné aktivity a environmentálne povedomie. "Občianske združenie má záujem predmet nájmu využívať pre študentov školy, deti, mládež, širokú verejnosť, občianske alebo záujmove združenia na neziskovú činnosť," doplnila krajská samospráva.



Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič na utorkovom rokovaní krajského zastupiteľstva priblížil, že predmetom nájmu je časť areálu školy, ktorý sa aktuálne nevyužíva. Žiadateľ má už v súčasnosti v nájme časť objektu, kde je umiestnená rampa na skateboarding.