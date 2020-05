V bývalej trnavskej botanickej záhrade pribudla včelnica

Trnava 14. mája (TASR) – Novou včelnicou sa od apríla pýši v Trnave bývalá botanická záhrada Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity (STU). Vznikla vďaka podpore participatívneho rozpočtu mesta, projekt MESttSKÉ FČELY v ňom vlani získal prvenstvo. Jeho autor Martin Michalík v záhrade umiestnil päť úľov. Ako informoval, cieľom je rozšíriť informácie o včelárstve zážitkovou a hravou formou.



Priestory botanickej záhrady spĺňajú podľa Michalíka všetky podmienky na úspešné a bezpečné mestské včelárstvo. "Je pomerne rozsiahla, v najbližšom okolí je iba mierny pohyb ľudí, je plná rôznych kvitnúcich, pre včely zaujímavých stromov a kríkov a nachádza sa v nej ideálne zákutie na umiestnenie úľov. Aj napriek tomu, že sa nachádza v meste, je zároveň situovaná blízko polí," uviedol.



Do záhrady osadil rodiny plemena včela kranská rakúskej línie Sklenár. "Táto línia je šľachtená na nadmorskú výšku, v akej sa Trnava nachádza, a súčasne má výbornú schopnosť produkcie medu a vosku. Je nebodavá a ľahko ovládateľná, čo znamená, že má nízky sklon k rojivosti," uviedol.



Botanická záhrada so stovkami drevín bola pôvodne špecializovaným pracoviskom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, po jej odsťahovaní do Bratislavy v roku 1986 chátrala. Pred zánikom ju zachránili strojári MtF, ktorí sa pustili do obnovy okolo roku 2007. Po revitalizácii sa ju v roku 2013 podarilo sprístupniť i pre verejnosť. Otvorená býva od apríla do októbra.