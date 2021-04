V očkovacích centrách Trnavského kraja zaočkovali takmer 4300 ľudí

Trnava 3. apríla (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pokračoval v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj počas Bielej soboty. V troch veľkokapacitných očkovacích centrách dostalo prvú dávku vakcíny od spoločnosti AstraZeneca 4290 ľudí.



Zdravotníci v Dunajskej Strede zaočkovali 1628, v Skalici 1210 a v Trnave 1452 ľudí. „Medzi nimi bolo aj prvých 350 obyvateľov Trnavského kraja s ťažkým zdravotným postihnutím alebo diagnózou, ktorí sa registrovali do databázy cez portál cakarentt.sk. Od 20. februára 2021 župa zaočkovala už takmer 32.000 ľudí,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Cez krajský formulár na portáli cakarentt.sk sa môžu na očkovanie prihlásiť ľudia vo veku od 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo so závažnou či stredne závažnou chorobou, ktorá významne zvyšuje riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. „Príležitosť prihlásiť sa majú aj vybrané skupiny zamestnancov vo veku najmenej 50 rokov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi alebo cestujúcimi,“ pripomenul Viskupič.



Podľa jeho slov prebiehalo očkovanie počas veľkonočných sviatkov plynule a pokojne. „Ďakujem lekárom, sestrám a organizátorom za to, že sme mohli zaočkovať ďalších takmer 4300 ľudí. V sobotu okrem toho pribudla aj možnosť pozrieť si online cez internet ako vyzerá aktuálna situácia pred veľkokapacitným očkovacím centrom v Trnave na Strednej zdravotnícke škole,“ dodal Viskupič.