V máji bude zápis detí aj do novej škôlky na Spojnej ulici v Trnave

Trnava 25. apríla (TASR) - Mesto Trnava bude počas mája robiť zápis detí do materských škôl (MŠ) a medzi ne pribudne od budúceho školského roka aj nová na Spojnej ulici. Areál škôlky odkúpila samospráva v roku 2018 od Slovenských elektrární, pôvodne slúžila deťom zamestnancov jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach. Na projekt celkovej obnovy v hodnote 2,1 milióna eur získala radnica nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov vo výške 850.250 eur. Uvádza to na portáli planujmesto.trnava.



MŠ na Spojnej má päť tried, jej otvorením pribudne zhruba 100 miest pre škôlkarov hlavne zo spádovej oblasti rozrastajúcej sa mestskej časti Kopánka. Škôlka bola pôvodne daná do užívania v roku 1982, pozostáva zo štyroch pavilónov. Neskôr sa v nej etablovala špeciálna základná škola internátna pre deti so zdravotným znevýhodnením. Mesto začalo s rekonštrukciou v roku 2021. Zápis na nadchádzajúci školský rok je avizovaný od 1. do 31. mája, pričom žiadosť možno podať osobne, poštou alebo elektronicky.