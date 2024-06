V Trnave otvoria v stredu večer medzinárodný filmový festival

Trnava 5. júna (TASR) - Prvý ročník medzinárodného filmového festivalu June Film Fest sa začne v stredu večer v trnavskom mestskom amfiteátri úvodným ceremoniálom. Do nedele 9. júna je pripravených takmer 30 kinofilmov, televízne seriály i krátke filmy, TASR o tom informovali organizátori festivalu.



"Musím úprimne povedať, že to bola celkom výzva nielen vybrať, ale aj dohodnúť zaujímavé filmy pre nový festival. Som rád, že v Trnave uvidia diváci takmer 30 filmov, z toho 20 bude mať slovenskú premiéru, a takisto sa teším z pilotných častí nových seriálov," uviedol programový riaditeľ festivalu Peter Nágel. Projekcie so sprievodným programom sa uskutočnia v kine Hviezda, Divadle Jána Palárika, Malom Berlíne, na Trojičnom námestí a v mestskom amfiteátri.



Počas festivalových dní budú v ponuke aj sprievodné podujatia, ako je vystúpenie Partičky či koncert skupiny IMT Smile. Nebudú chýbať ani dídžeji a panelové diskusie. Festival príde otvoriť Slnkom v sieti ocenená herečka Dana Droppová.