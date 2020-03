V Trnave je jeden pacient s COVID-19 a dvaja čakajú na výsledky

Trnava 20. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici v Trnave je momentálne hospitalizovaný jeden pacient pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 a dvaja pacienti, ktorí čakajú na výsledky testov. Uviedol to pre médiá medicínsky riaditeľ FN Trnava Viliam Vadrna.



"V súčasnosti máme v nemocnici jedného pozitívne testovaného pacienta a dvaja čakajú na výsledky testov. Pavilón, kde je infekčná klinika, je kompletne vyprataný pre potreby pacientov s podozrením alebo už potvrdeným ochorením COVID-19," uviedol medicínsky riaditeľ.



Ako ďalej doplnil, celé jedno poschodie je vyčlenené na internej klinike a takisto polovica traumatologickej a polovica chirurgickej kliniky je prázdna.



"Priestory sú pripravené pre pacientov, ktorých v najbližšom čase očakávame. Na infekčnom oddelení je to 40 lôžok, interná klinika má k dispozícii 30 lôžok a po 25 lôžok dala k dispozícii traumatológia a chirurgia, čo je dohromady 120 postelí," doplnil Vadrna.



Nemocnica včera spustila do užívania takisto filtračný stav, ktorým musia prejsť všetci pacienti, ktorí smerujú do nemocnice. "Zatiaľ ideme v 12-hodinovom režime, ale predpokladáme, že stan od zajtra pôjde v režime nonstop," informoval medicínsky riaditeľ.