V novom pavilóne ZŠ v Trnave nefunguje rekuperácia, triedy vysťahovali

Trnava 13. júna (TASR) – Mesto Trnava musí riešiť problém nefungujúcej rekuperácie na novej dostavbe základnej školy (ZŠ) na Bottovej ulici, kam umiestnilo chýbajúcu školskú jedáleň s kuchyňou a niekoľko tried prvého stupňa. Objekt odovzdali v minulom roku, na základe opakujúcich sa sťažností rodičov detí triedy podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej dočasne vysťahovali.



Rodičia prvákov a druhákov sa listom na mesto obrátili v závere mája. Uvádzali, že v triedach je vysoká teplota, zhoršená kvalita ovzdušia a nevhodné svetelné podmienky, čo má za následok bolesti hlavy, nesústredenie, nadmerné potenie, začervenanie. V sťažnosti sa uvádza, že v triedach je spravidla len jedno okno, ktoré umožňuje vetranie "ventilačkou", čo nezabezpečí optimálnu cirkuláciu čerstvého vzduchu. Konštatujú tiež, že hoci technici robili pravidelné merania, rekuperácia – výmena vzduchu bez potreby vetrania nefunguje správne.



Hovorkyňa pre TASR uviedla, že problémom sa radnica bude na zvolanom zasadnutí zaoberať v pondelok. "Nový pavilón funguje počas prvého roka v skúšobnej prevádzke," upozornila v stanovisku. Táto doba bola zvolená, aby zachytila všetky štyri ročné obdobia a následne sa na základe reálnych dát mohol systém rekuperácie nastaviť podľa potreby. "Výpočty na základe predpokladaných podmienok totiž nemusia zodpovedať skutočnosti pri reálnom chode a plnej vyťaženosti. Na konci skúšobnej doby sa protokolárne vyhodnotia všetky parametre a stavebný úrad by mal na danú časť diela vydať kolaudačné rozhodnutie. V praxi sa ukázalo, že je potrebné doplniť ďalšie chladiace zariadenie," informovala Majtánová.



Vzhľadom na dodaciu lehotu šesť až osem týždňov sa bude inštalovať počas letných prázdnin, do konca školského roka preto žiakov z tohto pavilónu presťahovali do inej časti budovy. Kuchyňa funguje naďalej v plnej prevádzke a na jej chod nemá táto situácia žiaden vplyv. "Dodávame, že do ukončenia skúšobnej prevádzky je dodávateľovi zadržaná finančná zábezpeka vo výške zhruba 60.000 eur," doplnila hovorkyňa s tým, že ďalšie potrebné náklady nateraz nie sú vyčíslené.



Stavba vyšla mesto na viac ako dva milióny eur. Projekt sa dostal do finálového výberu súťaže Stavba roka v rámci 27. ročníka celoštátnej súťaže realizovaných stavieb s názvom 2020 – 2021. Jeho postavenie vyvolala potreba neexistujúcej jedálne pre žiakov, ktorí využívali služby susediacej školy a tá im ju z kapacitných dôvodov vypovedala.