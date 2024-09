Vodiči, pozor: Trnava v októbri uzavrie časť Športovej ulice

Trnava 25. septembra (TASR) - V októbri uzavrú v Trnave na sedem dní časť Športovej ulice. Dôvodom je zriaďovanie distribučných sietí. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



"Uzávera bude trvať sedem po sebe nasledujúcich dní a bude realizovaná v období od 1. do 15. októbra," priblížilo mesto s tým, že ulica bude uzavretá v úseku od vjazdu do garáží nákupného centra po bytový dom číslo 19.



"Obchádzková trasa bude vedená cez Dolné Bašty, Halenársku, Hlbokú a Kollárovu," dodala samospráva s tým, že vjazd do ulice až po uzavretý úsek bude povolený aj z Kollárovej ulice.