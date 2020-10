V premiérovom kole zberu odovzdali Trnavčania 74 kusov elektroodpadu

Trnava 20. októbra (TASR) – V premiérovom kole bezplatného zberu elektroodpadu odovzdali Trnavčania v sobotu spolu 74 kusov spotrebičov bielej techniky. Zapojilo sa doň 54 domácností, čo považuje Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom podľa PR manažérky Jany Nahálkovej za dobré číslo.



Spoločnosť zaviedla v meste novú službu – celoročný bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny bielej techniky. Stačilo odber vopred nahlásiť a v stanovenom termíne spotrebič vyniesť pred dom či činžiakový vchod. Z trnavských domácností odviezli 27 kusov chladničiek a mrazničiek, ďalej 34 sporákov či práčok a 13 kusov menších spotrebičov, ako mikrovlnky či vysávače.



„Je to vzhľadom na veľkosť mesta a počet obyvateľov veľmi dobrý výsledok," uviedla Nahálková pre TASR. Dodala, že keď službu začali poskytovať vo väčšom Prešove či v Košiciach, na prvé zbery sa nahlásilo 80 až 90 domácností.



„Trnavčania sa pri zbere správali disciplinovane a odovzdávali do zberu elektrozariadenia, na ktoré sa zameriavame. Ide najmä o veľké spotrebiče, ktoré sú ťažké a veľké a je pre obyvateľa problém naložiť ich do svojho auta a odviezť na zberný dvor. Ak nám odovzdajú aspoň jeden veľký spotrebič, zoberieme im aj malé spotrebiče, ako fény, drobné kuchynské spotrebiče a podobne," doplnila Nahálková.



Všetky vyzbierané spotrebiče boli odvezené na ekologickú recykláciu k slovenským spracovateľom elektroodpadu, kde z nich najskôr odstránia škodlivé látky tak, aby neunikli do okolia, a následne sa z nich získajú druhotné suroviny.



„Z jednej starej menšej chladničky, ktorá váži približne 50 kilogramov, sa dá získať 17 až 26 kilogramov železa, ktoré sa môže použiť napríklad na výrobu lešenia či nosných trámov pre stavebné konštrukcie, šesť kilogramov plastov, z ktorých sa vyrábajú rôzne výrobky používané napríklad v stavebníctve, ďalej päť kilogramov polyuretánového prachu pridávaného do materiálov používaných pri zatepľovaní budov, 1,7 kilogramu hliníka, z ktorého možno vyrobiť napríklad záhradný nábytok, a 0,7 kilogramu medi, ktorej získavanie v prírode je veľmi drahé. Používa sa napríklad na výrobu plechov, drôtov či iných výrobkov," informovala Nahálková.



Združenie poskytuje bezplatný zber ako zmluvný partner mesta Trnava. „V Trnave plánujeme zatiaľ poskytovať službu raz za mesiac. V prípade zvýšeného záujmu je možné, že aj častejšie," dodala Nahálková. Službu si možno objednať na www.zberelektroodpadu.sk. Nasledujúci bude v sobotu 21. novembra, uzávierka objednávok bude vo štvrtok 19. novembra. Odvoz sa uskutoční vždy v čase od 8:00 do 12:00.