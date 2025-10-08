< sekcia Regióny
V časti budovy bývalého Tatraskla v Trnave bude klientske centrum MsP
Priamo z Trhovej ulice sa po novom bude dať vojsť na miesto prvého kontaktu, kde budú príslušníci mestskej polície.
Autor TASR
Trnava 8. októbra (TASR) - Časť prízemia budovy bývalého Tatraskla na Trhovej ulici v Trnave prechádza rekonštrukciou. Dlhšie nevyužívaný priestor bude po jej skončení slúžiť ako klientske centrum stálej služby Mestskej polície mesta (MsP) Trnava. Informovala o tom radnica.
„Dôvodom rekonštrukcie je potreba zabezpečenia lepších a vyhovujúcejších priestorových a pracovných podmienok mestskej polície. Nové priestory nepochybne ocenia aj občania, ktorí sú na stálej službe mestskou políciou vybavovaní,“ vysvetlil náčelník MsP Ivan Ranuša.
Priamo z Trhovej ulice sa po novom bude dať vojsť na miesto prvého kontaktu, kde budú príslušníci mestskej polície. Priestor bude obsahovať aj miestnosť pre operačného pracovníka, dve miestnosti na administratívne činnosti a časť určenú pre kamerový monitorovací systém.
Projekt vznikol v roku 2023, keď bola vypracovaná projektová dokumentácia a uskutočnilo sa aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V roku 2024 sa začalo so samotnou realizáciou, tá však musela byť pozastavená. Stavebné práce boli opätovne spustené v októbri 2025.
