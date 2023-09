V rámci týždňa mobility sa časť Halenárskej v Trnave premení na park

Trnava 18. septembra (TASR) - K prebiehajúcemu Európskemu týždňu mobility (ETM) a jeho ústrednej téme šetrenia energiou pripravilo mesto Trnava viaceré aktivity. Hlavným dňom bude piatok (22. 9.), na ktorý pripravilo Deň bez áut, keď aj mestská autobusová doprava bude pre všetkých cestujúcich bezplatná. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



V centre mesta uzavrú časť Halenárskej ulice a vznikne tam dočasný park so sedením a celodenným programom. "Uzavretý úsek cesty chceme premeniť na peší verejný priestor a ukázať, že historické centrum môže ponúknuť rôzne možnosti vyžitia. Zároveň upokojíme dopravu v oblasti pri základnej škole. Môžeme si skúsiť predstaviť, ako by vyzerala táto ulica bez áut," uviedol koordinátor ETM pre Trnavu Matej Cagala.



Akcia sa začne workshopom pre žiakov na tému udržateľnej mobility a šetrenia energie. Interaktívnou formou sa dozvedia, koľko elektrickej energie je potrebné vytvoriť na rozsvietenie žiarovky či zohriatie vody. Vyrobia ju šliapaním do pedálov bicykla. Základná umelecká škola so sídlom na Mozartovej ulici predstaví svoj projekt o vývoji mobility a jej budúcnosti.



Na pondelok a utorok (19. 9.) pripravila radnica raňajky pre cyklistov, korčuliarov, kolobežkárov a cestujúcich mestskými autobusmi pred Divadlom Jána Palárika. V stredu (20. 9.) je v spolupráci s bežeckou iniciatívou Love Them Running Club naplánovaný beh mestom v ľahkom tempe pre amatérskych bežcov aj profesionálov a vo štvrtok (21. 9.) si Trnavčania pred radnicou na Hlavnej ulici môžu vyskúšať svoje pohybové schopnosti a zručnosti.