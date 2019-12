V roku 2019 prešla charitná dodávka 8000 kilometrov

Trnava 30. decembra (TASR) - Sieť pomoci, služba Trnavskej arcidiecéznej charity, podporila v roku 2019 takmer 400 domácností. Do rôznych častí arcidiecézy najazdila z Trnavy 8000 kilometrov a priviezla do nich materiálnu aj potravinovú pomoc. TASR o tom informovala Darina Kukuľová–Kvetanová z Trnavskej arcidiecéznej charity.



Cez projekt Sieť pomoci poskytla charita do 40 domácností elektrické spotrebiče. "Viac ako 50 domácnostiam pomohla s nábytkom, siedmim ženám s kočíkmi pre deti, šiestim klientom s prevozom vecí pri sťahovaní. Ľuďom v núdzi a partnerským organizáciám rozviezla 14,5 tony potravín z rôznych zbierok a ďalších 14 ton čerstvých potravín distribuovala z predajní obchodného reťazca, s ktorým spolupracuje," uviedla Kukuľová–Kvetanová.



Dodávka charity vyráža z Trnavy na svoju jazdu každý pracovný deň. Materiálnou a potravinovou pomocou zásobuje ľudí v okolí krajského mesta, jazdí však aj na vzdialenejšie miesta. V roku 2019 merala cestu za ľuďmi až do obcí Nová Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom a Okoličná na Ostrove v okrese Komárno.



Sieť pomoci je projekt, v ktorom Trnavská arcidiecézna charita spája tých, ktorí potrebujú pomoc a tých, ktorí chcú niečím prispieť. Charita túto službu rozbehla pred troma rokmi. "Rozrástla sa sieť darcov, pomáhame väčšiemu množstvu klientov. Prejde cez nás veľký počet potrieb, ktoré máme kde uskladniť, máme spôsob, ako ich odovzdať a máme dotiahnutú aj administratívu," zhodnotil manažér projektu Matej Polák.



Ako ďalej doplnil, najčastejšími príjemcami pomoci sú mnohopočetné rodiny, matky samoživiteľky, ale aj seniori, ktorí nevedia vyžiť z nízkych dôchodkov. Charita touto službou pomáha aj ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, ľuďom po výkone trestu a ľuďom bez strechy nad hlavou.