Obľúbené adventné trhy v Trnave sa uskutočnia, príde aj Mikuláš

Trnava 27. októbra (TASR) – Mesto Trnava v predstihu oznámilo obyvateľom mesta, že v tomto roku sa obľúbené a navštevované koncoročné podujatie Advent v Trnave uskutoční. Podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej bude podujatie po vlaňajšej prestávke v súlade s platnými opatreniami, stánky budú fungovať v rámci ambulantného predaja, režimy jednotlivých podujatí budú stanovené podľa COVID semaforu.



„Hľadali sme spôsob, ako aj v aktuálnej situácii priniesť do mesta tú pravú sviatočnú atmosféru. Našou snahou bolo, aby si Trnavčania mohli užiť advent v meste čo najlepšie a zároveň bezpečne, pretože epidemiologickú situáciu neberieme na ľahkú váhu. Prosíme preto ľudí, aby ani vo sviatočnej nálade nezabúdali na vhodnú prevenciu,“ uviedol viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.



Advent v Trnave sa začne v stredu 1. decembra a potrvá do stredy 22. decembra. Trojičné námestie a časť Hlavnej ulice zaplnia stánky s vianočným tovarom vrátane občerstvenia a nápojov. Oproti predošlým rokom bude stánkov zhruba 40, teda o niečo menej, aby bolo možné zabezpečiť potrebné rozostupy.



Tento rok sa opäť ukáže uliciach historického centra aj Mikuláš. V pondelok 6. decembra spolu so svojím sprievodom na koči pozdraví a obdaruje každého, koho na ceste Trnavou stretne.



O mimoriadne zážitky nebudú ochudobnení ani milovníci hudby. V kostole sv. Jakuba sa uskutočnia od 28. novembra do 18. decembra štyri adventné koncerty, vystúpi Katarína Koščová s kapelou a sláčikovým kvartetom, spevácky zbor Technik, orchester Harmónia s trnavskými umelcami a spevácky zbor Voci Allegre. Taktiež deti čakajú na radnici veselé divadelné predstavenia. Rok 2022 privíta mesto tradične - novoročným koncertom. Trnavský komorný orchester vystúpi so sólistami Hanou Friedovou a Danielom Čapkovičom.



V Trnave sú neoddeliteľnou súčasťou adventu aj Stredoveké adventné trhy. Medzi 17. a 19. decembrom sa na najstaršom trhovisku v meste, Námestí sv. Mikuláša, objavia doboví remeselníci, aby návštevníkom ponúkli svoje ručne zhotovené výrobky, netradičné kulinárske špeciality či horúci stredoveký punč.