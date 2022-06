V základných školách Trnavy bolo v máji 137 ukrajinských detí

Trnava 5. júna (TASR) – V Trnave je aktuálne v základných školách (ZŠ) 137 detí odídencov z Ukrajiny. Ďalších 50 chodí do miestnych materských škôl (MŠ). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Počet žiakov je v porovnaní s dvoma prvými mesiacmi po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine porovnateľný, v závere apríla to bolo 141 detí v ZŠ a 47 v MŠ. V marci bolo v ZŠ v Trnave 90 ukrajinských žiakov. Mesto očakáva, že ku koncu júna, respektíve počas prázdnin sa počty detí z Ukrajiny znížia, keďže sa rodiny vracajú späť.



"Počet odídencov vracajúcich sa na Ukrajinu sa nedá presne určiť, pretože niektorí rodičia oboznámili školy s týmto úmyslom telefonicky, avšak reálne deti ešte do škôl prišli," uviedla hovorkyňa.