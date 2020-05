V Západoslovenskom múzeu sprístupnili výstavu V. Bahnovej

Trnava 26. mája (TASR) - Trnavské osvetové stredisko v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave sprístupnilo výstavu fotografií a výtvarných diel Veroniky Bahnovej. Autorská výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2020, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.



Fotografická a výtvarná tvorba autorky sa prelína a dopĺňa. "Od začiatku sa v jej tvorbe prejavuje precítený, obrazovo a aj slovne vyjadrený vzťah k prírode. Darí sa jej rozprávať príbeh na jednom obrázku alebo v súbore a hľadať chvíle, ktoré môžu byť v každodennom živote mimoriadne, vtipné alebo absurdné. Fotografia a maľba je pre autorku spôsobom života a artterapiou," uviedol kurátor výstavy Peter Babka.



Ako doplnila autorka, objavuje skryté tvary a významy. "Zaostrujem a rozmazávam, aby som podstatu oddelila od pozadia. Narušujem zámerne celok a viem, že čo zvýrazním, je to, čo v danú chvíľu považujem za najdôležitejšie. Vytváram odraz toho, čo vidím práve ja," doplnila Bahnová.



Výstavnú kolekciu, ktorú tvorí 129 fotografií a 49 výtvarných diel, si môžu návštevníci Západoslovenského múzea v Trnave prezrieť do 30. júna.