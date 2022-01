Živé vianočné stromčeky z trnavských sídlisk odvezú dvakrát

Trnava 11. januára (TASR) - Prvý termín tohtoročného odvozu použitých vianočných stromčekov zo sídlisk v Trnave je štvrtok 13. január. Obyvatelia bytoviek ich môžu vyložiť bezprostredne predtým na kontajnerové stojisko. Odvoz sa zopakuje o dva týždne, vo štvrtok 27. januára. Spred rodinných domov to bude v sobotu 29. januára, potrebné ich je vyložiť do 7.00 h ráno. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Je dôležité, aby boli stromčeky zbavené dekorácií, pretože poputujú do kompostárne, kde sa budú spracovávať ako zelený odpad," zdôraznila hovorkyňa. Umelé vianočné stromy je možné odovzdať ako objemný odpad na zberných dvoroch. Tie zároveň odoberajú aj živé stromy.