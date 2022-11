Vianočný strom privezú na Trojičné námestie v Trnave z Modranky

Trnava 2. novembra (TASR) – O deväť dní, v piatok 11. novembra, privezú do Trnavy vianočný strom. Pätnásť metrov vysoký smrek pichľavý z miestnej časti Modranka dorazí na na Trojičné námestie v dopoludňajších hodinách. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Tohtoročný trnavský vianočný strom rastie v areáli základnej školy na Ulici Ivana Krasku už vyše 25 rokov, zo statických dôvodov však nemôže na svojom mieste zostať. "Svoju púť ukončí veľkolepo ako dominanta vianočnej výzdoby, ktorá bude tešiť tisícky Trnavčanov aj návštevníkov mesta," uviedla hovorkyňa. Mesto v tomto roku zverejnilo výzvu, aby sa prihlásili majitelia stromov, ktoré by vyhovovali kritériám na vianočný strom.



Z dôvodu prevozu tohto nadrozmerného nákladu je potrebné, aby obyvatelia v noci z 10. na 11. novembra neparkovali na Štefánikovej ulici. Rezidentom s parkovaním vo dvore bude vjazd umožnený. Dopravné obmedzenia budú ukončené ihneď po prevoze stromu.



Ako doplnila Majtánová, advent v Trnave sa začne 25. novembra a potrvá do 23. decembra. "Po pandémii si sviatočnú atmosféru v Trnave užijeme naplno, nebudú chýbať vianočné stánky a bohatý program," dodala.