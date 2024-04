Virtuálna realita umožňuje vziať predmety zo slovanského hrobu do ruky

Trnava 29. apríla (TASR) - Do konca júna si možno v Západoslovenskom múzeu (ZsM) v Trnave pozrieť výstavu Slovania - život a smrť. Vznikla v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne a je obohatená súvekými artefaktmi z lokalít z okolia Trnavy. Informoval o tom archeológ ZsM Andrej Sabov.



"Návštevníkom približuje, ako žili Slovania v období včasného stredoveku hlavne na Morave, prezentácia je zameraná na archeologické nálezy. Ponúka nielen vybrané dobové predmety, ale tiež modernú virtuálnu realitu, ktorá ich vtiahne a prenesie o niekoľko storočí do minulosti," uviedol. Záujemcovia si tak môžu na typickom slovanskom pohrebisku vziať "priamo do ruky" napríklad predmety z hrobovej výbavy a prezrieť si ich.



Výstava je výsledkom práce študijného programu muzeológia Filozofickej fakulty (FF) Masarykovej univerzity. Virtuálna realita vznikla pod vedením Martina Košťála z Ústavu archeológie a muzeológie FF. "Podarilo sa vytvoriť jednoduchú scénu, ktorá predstavuje hrobové miesto s niekoľkými artefaktmi, ktoré človek môže preskúmať vo veľkosti, ktorá by v realite nebola možná," doplnil Sabov.