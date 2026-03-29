Trnava víta jar podujatím Na Kvetnú nedzelu
Hlavná ulica sa prezliekla do jarných farieb už v predstihu.
Autor TASR
Trnava 29. marca (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Trnavy vítajú príchod jari podujatím Na Kvetnú nedzelu. V centre mesta si počas nedele pripomínajú staré jarné obyčaje a symbolicky otvoria bránu novému ročnému obdobiu. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
Hlavná ulica sa prezliekla do jarných farieb už v predstihu. „Na veľkonočnom zdobení korza sa každoročne podieľajú deti z materských a základných škôl. Práve ich ručná práca dáva tejto tradícii jedinečný rozmer, a Hlavná ulica sa tak premení na najfarebnejšiu alej v Trnave,“ priblížilo stredisko.
Program sa začne o 15.00 h tradičným Morenovaním a Letečkovaním. Tieto zvyky symbolizujú odchod zimy a všetkého starého. „V sprievode od radnice na Námestie SNP sa s ňou rozlúčime a prinesieme Letečko ako znak prebúdzajúcej sa prírody a teplejších dní,“ dodali zo strediska.
Od 14.30 h sa Námestie SNP začne postupne zapĺňať remeselníkmi. Nebude chýbať ani menšie občerstvenie ako tradičné zemiakové „scískance“. Na pódiu sa predstavia folklórne súbory Trnavček, Drienka a Trnafčan. Záver podujatia bude patriť najmenším a divadlu.
Oblastná organizácia cestového ruchu (OOCR) Trnava Tourism dopĺňa, že tradíciami privítajú jar aj v Dolnej Krupej neďaleko Trnavy. „V areáli miestneho kaštieľa sa o 15.00 h uskutoční sprievod s vynášaním Moreny v podaní detského folklórneho súboru Krupanček,“ ozrejmili.
