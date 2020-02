Vlaňajší jarmok v Trnave priniesol do mestskej pokladnice 80.000 eur

Trnava 6. februára (TASR) – Druhý najvyšší výnos za uplynulé desaťročie vo výške 80.767 eur priniesol do mestskej pokladnice Tradičný trnavský jarmok (TTJ) 2019. Príjmy z podujatia boli vo výške 195.402 eur a výdavky dosiahli 114.635 eur. Uvádza to správa hlavného kontrolóra mesta Trnava. Výnosy TTJ sa od roku 2010 do roku 2019 pohybovali od 33.595 eur v roku 2012 po 92.512 eur v roku 2016.



Tohtoročný TTJ bude do 17. do 20. septembra na tradičných lokalitách v centre Trnavy. Jeho súčasťou je už niekoľko rokov podujatie Stredovek pod hradbami v Parku Antona Bernoláka. Príjmy sú v tomto roku rozpočtované na 211.170 eur, v čom sú zarátané poplatky od komerčných predajcov, kolotoče, atrakcie. Výdavky sú v rozpočte mesta plánované na úrovni 150.123 eur. Vlani vo výdavkoch najvyššie sumy predstavovali propagácia (3500 eur), elektrické rozvody (11.344 eur), ozvučenie (9000 eur), odvoz smetí a čistenie jarmočiska (21.999 eur), náklady na kultúrny program (40.785 eur). Tohtoročný rozpočet TTJ počíta so zvýšením hodnoty na čistenie o 10.000 eur na 25.000 eur.