Trnava vybavila petíciu proti budúcej kúpe budov VUJE

Trnava 25. júla (TASR) - Mesto Trnava kúpi budovy spoločnosti VUJE na Okružnej ulici v Trnave. Zmluva o budúcej kúpe už nadobudla účinnosť. Zámer schválilo trnavské mestské zastupiteľstvo na aprílovom zasadnutí. Proti kúpe bola spísaná petícia. Primátor mesta Trnava Peter Bročka v oznámení o výsledku vybavenia petície okrem iného uviedol, že voči aprílovému uzneseniu mestského zastupiteľstva nebolo doručené žiadne dožiadanie a ani nebolo uložené žiadne opatrenie orgánom prokuratúry. Rovnako podľa jeho slov nebol ani na júnovom zasadnutí predložený žiaden návrh na zmenu alebo zrušenie predmetného uznesenia.



Petíciu proti zámeru mesta odkúpiť budovy spoločnosti VUJE na Okružnej ulici za šesť miliónov eur a prerobiť ich na nájomné byty odovzdal v podateľni mestského úradu zástupca petičného výboru Marek Domes ešte 11. júna. Do toho dátumu ju podpísalo 540 obyvateľov z okolia Okružnej ulice. Signatári petície mestu vyčítali nedostatočnú transparentnosť a verejnú diskusiu o kúpe budov, nevyhovujúcu lokalitu a infraštruktúru na nájomné byty či nejasné náklady na rekonštrukciu. Odkazovali tiež na existenciu iných pozemkov vhodných na výstavbu nájomných bytov.



Mesto sa doručenou petíciou zaoberalo. Primátor Bročka v oznámení o výsledku vybavenia petície ozrejmil, že mestský úrad v rámci svojej pôsobnosti zabezpečil ďalší výkon uznesenia mestského zastupiteľstva z apríla 2025, a to v časti plnenia úloh podľa ukladacej časti uznesenia. „Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola podpísaná dňa 16. 6. 2025, bola zverejnená dňa 7. 7. 2025 a účinnosť nadobudla po zverejnení v centrálnom registri zmlúv dňa 8. 7. 2025,“ podotkol. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom z 31. marca 2025 vo výške 6,79 milióna eur za celý predmet kúpy. „Kúpna cena nadobúdaného majetku bola dohodnutá vo výške šesť miliónov eur a bude uhradená formou splátok, pričom posledná splátka bude splatná do 30. 6. 2029,“ doplnil primátor.



Uznesenie o budúcej kúpe budov VUJE schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave na aprílovom zasadnutí 21 hlasmi mestských poslancov za, traja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Aktuálny majiteľ plánuje prevádzkovať budovy na Okružnej ulici ešte približne tri roky. Kúpa podľa samosprávy umožní mestu poskytnúť svojim občanom zhruba 190 ďalších nájomných bytov v dobrej lokalite, a to za cenu, za ktorú by sa takéto stavby dnes už nedali postaviť. Trnavskí opoziční mestskí poslanci podrobili nákup budov kritike.