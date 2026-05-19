Trnava vyčlenila mestský byt pre ľudí po návrate z výkonu trestu
Radnica byt odovzdá do užívania OZ Kambek, ktoré bude s klientmi odborne pracovať počas celého obdobia bývania.
Autor TASR
Trnava 19. mája (TASR) - Mesto Trnava podporí ľudí po návrate z výkonu trestu prostredníctvom projektu Prvý nádych, ktorý realizuje občianske združenie (OZ) Kambek. Samospráva na tento účel vyčlenila mestský byt určený na podporu samostatného bývania. Cieľom je zabezpečiť im bezpečné bývanie a odbornú sociálnu podporu, a predísť tak bezdomovectvu, sociálnemu vylúčeniu či návratu k rizikovému správaniu. Informovalo o tom mesto na svojom webe.
„Takýto typ podpory nie je v samosprávach bežný, no práve preto ho považujeme za dôležitý,“ uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. Podľa nej chce mesto vytvárať podmienky pre ľudí, ktorí sa chcú po výkone trestu zaradiť do bežného života.
Radnica byt odovzdá do užívania OZ Kambek, ktoré bude s klientmi odborne pracovať počas celého obdobia bývania. „Návrat do spoločnosti začína bezpečným domovom,“ uviedla zástupkyňa organizácie Zuzana Aly. Byt bol v minulosti využívaný na inú sociálnu službu s prvkami housing first. Po ukončení projektu sa mesto rozhodlo pokračovať v jeho sociálnom využití.
