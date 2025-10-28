< sekcia Regióny
Trnava vyhlási súťaž na prenájom priestorov v budove Prachárne
Predmetom prenájmu sú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov.
Autor TASR
Trnava 28. októbra (TASR) - Mesto Trnava opätovne vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v budove Prachárne v centre mesta, kde kedysi sídlil známy mliečny bar. Už v poradí štvrté kolo verejnej súťaže odobrili poslanci na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trnave.
Predmetom prenájmu sú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov. Ide najmä o obchodné priestory, časť tvoria skladové priestory a sociálne zariadenia. Minimálne nájomné za predmet nájmu je stanovené na 16.451,22 eura za rok. Účelom nájmu je poskytovanie služieb kaviarne - mliečneho baru. Lehota na predkladanie návrhov nájomnej zmluvy má byť do 14. novembra do 12.00 h.
Tri predchádzajúce kolá súťaže neboli úspešné. Mesto prvý raz realizovalo obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v roku 2024. Vtedy nepredložil ponuku žiaden záujemca. Na prelome rokov sa súťaž zopakovala, jej víťazom sa stala spoločnosť MediaFlash. „V zastúpení Ivanom Novotným oznámila prostredníctvom e-mailu zo dňa 14. júla 2025, že zmluvu podpisovať nebude,“ ozrejmila samospráva.
V treťom kole bol síce predložený jeden návrh, avšak nesplnil podmienky súťaže, nebola uhradená finančná záloha v stanovenom termíne. Druhý súťažný návrh bol predložený po termíne, a preto bol zo súťaže vylúčený.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. V súčasnosti ho rekonštruujú aj vďaka finančným prostriedkom z plánu obnovy.
