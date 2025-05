Trnava vyhlásila súťaž na predaj časti pozemkov na Spartakovskej ulici

Trnava 16. mája (TASR) - Mesto Trnava vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj časti pozemkov na Spartakovskej ulici. Plánovaný predaj sa týka najmä pozemku pod supermarketom a k nemu prislúchajúceho parkoviska. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na úradnej tabuli. Podmienky súťaže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave na aprílovom zasadnutí.



Plánovaný predaj sa týka plochy s rozlohou približne 10.200 štvorcových metrov. Minimálna kúpna cena je stanovená na 700 eur za štvorcový meter. Finančná záloha je vo výške 500.000 eur. Lehota na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie zmluvy je stanovená od 19. mája do 20. júna do 12.00 h.



V prvom kole súťaže komisia posúdi predložené návrhy v súlade so súťažnými podmienkami a vyberie tie, ktoré spĺňajú podmienky na ďalší postup v súťaži. Druhé kolo bude spočívať v uskutočnení elektronickej aukcie.



Úspešný uchádzač bude musieť mestu ponúknuť za zvýhodnenú cenu časť bytov a nebytových priestorov z prípadnej budúcej výstavby. Do momentu výstavby majú byť zachované aj parkovacie plochy. Mesto plánuje získané financie z predaja použiť na iné verejnoprospešné ciele alebo verejné investičné zámery. Časť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna.



Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže podporilo na aprílovom zasadnutí 23 mestských poslancov. Dvaja boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Primátor Trnavy Peter Bročka predpokladá, že konečná cena za pozemky bude vyššia ako stanovených 700 eur za štvorcový meter. Opoziční poslanci plánovaný predaj kritizujú.