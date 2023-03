Trnava vyhlásila súťaž na výstavbu novej kompostárne

Trnava 7. marca (TASR) – Spolu 120 dní by mala podľa predpokladu mesta Trnava trvať výstavba novej kompostárne, na ktorú radnica aktuálne vyhlásila verejné obstarávanie (VO). Počíta s nákladom 1,695 milióna eur bez DPH, pričom o víťazovi rozhodne kritérium najnižšej ceny. Uvádza to vo vestníku VO.



Kompostáreň bude situovaná v bezprostrednej blízkosti existujúcej skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste. Ide v poradí už o druhé zariadenie, prvá kompostáreň funguje už viac ako dve desaťročia. Ročne zhodnotí približne 15.000 ton biologického odpadu, no nie je technologicky vybavená na spracovanie kuchynského odpadu. Podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej ide zároveň o druhú vyhlásenú súťaž, v predchádzajúcej sa vysúťažilo technologické zariadenie. O novej kompostárni hovorilo mesto už viac ako pred dvoma rokmi. Prostriedky na výstavbu, technológie a dodávku veľkoobjemných nádob na bioodpad získalo z výzvy rezortu životného prostredia.



Kompostáreň má mať ročnú kapacitu 4990 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Projekt okrem iného zahŕňa realizáciu spevnených plôch na prípravu materiálu, triedenie a dozrievanie kompostu, kompostovacie boxy, halu spracovania kuchynského odpadu či žumpu splaškových vôd. Lehota na predkladanie ponúk je do 24.marca.