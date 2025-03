Trnava vyhlásila tender na obnovu obytného súboru Generála Goliana

Trnava 19. marca (TASR) - Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa obnovy obytného súboru Generála Goliana na sídlisku Linčianska. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 25. apríla. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 12 miliónov eur bez DPH. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Je to najväčšia a najzložitejšia investičná akcia mesta z pohľadu výšky investovaných prostriedkov, komplikovanosti využitia jednotlivých eurofondových zdrojov, aj pokiaľ ide o proces prípravy samotného verejného obstarávania," povedal primátor Trnavy Peter Bročka.



Mesto pri tomto projekte využije primárne externé zdroje, ktoré budú kombinované z viacerých výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. "Z Programu Slovensko má už schválené tri žiadosti, štvrtá sa momentálne overuje. Konečný pomer externých zdrojov k celkovej cene diela bude známy po ukončení verejného obstarávania," dodala hovorkyňa.



Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu je jeho realizácia rozdelená na dve fázy, pričom každú z nich tvoria dve etapy. Prvá fáza zahŕňa územie od Bratislavskej ulice po centrálnu časť sídliska, druhá zvyšok. "Sme na začiatku celého procesu a zároveň postupne dochádza k schvaľovaniu externých zdrojov na jednotlivé fázy aj investičnú akciu ako takú," doplnil primátor.



Samospráva si od komplexnej revitalizácie verejných priestorov sídliska Linčianska s rozlohou 115.000 štvorcových metrov sľubuje vytvorenie kvalitného krajinársko-architektonického riešenia vrátane tzv. zelených opatrení na zmiernenie vplyvov zmeny klímy.



Obnovou prejde všetkých deväť vnútroblokov i centrálna zóna. Vybudujú sa rôznorodé ihriská a športoviská pre deti aj dospelých, vzniknú oddychové zóny s lavičkami a pitnými fontánkami, upravia sa chodníky a pribudnú nové cyklotrasy. Existujúcu zeleň doplní nová výsadba, ktorá vytvorí miesta na pikniky či posedenie v tieni stromov.



Do prípravy projektu boli zapojení aj obyvatelia prostredníctvom participatívneho plánovania. "V roku 2019 mali možnosť vyjadriť svoj názor na to, ako by podľa nich mala táto lokalita vyzerať. Ich požiadavky samospráva zapracovala do verejnej súťaže návrhov z roku 2020 a priestor na spätnú väzbu dostali občania aj pri prezentácii štúdie, ktorá vznikla na základe víťazného návrhu v roku 2021," uzavrela Majtánová.