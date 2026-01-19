< sekcia Regióny
Trnava vyhlásila tender na personalizáciu elektronických služieb
Autor TASR
Trnava 19. januára (TASR) - Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie, ktoré sa zameriava na modernizáciu a personalizáciu elektronických služieb mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 634.200 eur bez DPH. Radnica získala na projekt zdroje z eurofondov. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Cieľom projektu je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu podporením tvorby a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si práv alebo splnenie si povinností pri kontakte s mestom,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Tento cieľ má byť dosiahnutý zavedením prívetivejších a jednoduchších elektronických služieb.
Súčasťou zákazky je „realizácia technologických a netechnologických zmien na front-ende a back-ende koncových služieb a webových siídel“. Od uchádzača sa očakáva analýza, návrh a dodanie riešenia (softvérového diela). Zároveň sa očakáva, že dodávateľ služieb sa vysporiada s existujúcim stavom prevádzkovaných informačných systémov.
Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 27. februára do 10.00 h. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavrelo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s mestom Trnava 21. októbra 2025.
