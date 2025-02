Trnava vyhlásila tender na zabezpečenie údržby a opráv fontán

Trnava 9. februára (TASR) - Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie, ktorého predmetom je zabezpečenie údržby a opráv mestských fontán a jazierok. Predpokladaná hodnota zákazky v trvaní do konca roka 2026 je 217.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je zabezpečenie údržby a opráv fontán (okrasné, pitné, hmlové) a jazierok vo vlastníctve mesta Trnava tak, aby boli počas prevádzkového času funkčné a plnili účel, na ktorý sú predurčené," priblížilo mesto Trnava v opise predmetu zákazky.



Konkrétne ide o údržbu a servis 36 fontán, z toho 14 okrasných, 15 pitných a osem hmlových. Takisto troch jazierok: v Parku Janka Kráľa, na Dolných Baštách a na Agátke vrátane umelo vybudovaného potoka vo vlastníctve mesta. Rámcová dohoda sa uzatvorí na dobu určitú, a to do 31. decembra 2026 alebo do vyčerpania celkovej ceny zákazky.



Uchádzači môžu predkladať ponuky do verejného obstarávania do 20. februára do 10.00 h. "Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, t. j. s uchádzačom, ktorého ponuka sa umiestni po vyhodnotení ponúk na prvom mieste v poradí a súčasne splní podmienky účasti a jeho ponuka splní požiadavky na predmet zákazky," priblížilo mesto. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena.