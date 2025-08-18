< sekcia Regióny
Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na zimnú údržbu ciest
Na každú časť zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s úspešným uchádzačom.
Autor TASR
Trnava 18. augusta (TASR) - Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na zimnú údržbu ciest a chodníkov, okrem centrálnej zóny, ktorá je v správe Mestských služieb mesta Trnava. Záujemcovia môžu svoje súťažné návrhy posielať do 2. septembra do 10.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonávania zimnej údržby na území mesta Trnava, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom,“ uvádza samospráva v opise predmetu zákazky. Rozdelená je na dve časti - jedna zahŕňa prevažne západnú polovicu mesta, druhá východnú. Celková predpokladaná hodnota zákazky v trvaní 48 mesiacov (alebo do vyčerpania dohodnutej ceny) je takmer 5,5 milióna eur bez DPH.
Na každú časť zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s úspešným uchádzačom. „Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorého ponuka sa umiestni po vyhodnotení ponúk na prvom mieste v poradí a súčasne splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti,“ priblížilo mesto. Financovaná bude z rozpočtu mesta. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené na začiatku augusta.
