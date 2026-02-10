< sekcia Regióny
Trnava vyhlasuje súťaž na úpravu budov VUJE na mestské bývanie
Úspešný uchádzač má byť následne aj partnerom pre dopracovanie architektonickej štúdie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre nadväzujúce výkonové fázy projektu až po realizáciu stavby.
Autor TASR
Trnava 10. februára (TASR) - Mesto Trnava vyhlasuje architektonickú súťaž, ktorej cieľom je nájsť najvhodnejší návrh na úpravu administratívnych budov VUJE na Okružnej ulici. Výsledkom má byť polyfunkčný komplex s mestským bývaním. Vzniknúť by mohlo 176 bytových jednotiek. Zadanie zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie počíta okrem iného aj so 162 parkovacími miestami.
„Zámerom je nájsť v rámci súťaže účastníka, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky vyhlasovateľa vo vzťahu k súťažnému zadaniu,“ priblížila mestská samospráva. Úspešný uchádzač má byť následne aj partnerom pre dopracovanie architektonickej štúdie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre nadväzujúce výkonové fázy projektu až po realizáciu stavby. Vyzvaný bude do priameho rokovacieho konania. Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,46 milióna eur bez DPH. Z toho odmeny pre účastníkov súťaže majú tvoriť takmer 95.000 eur.
Súčasťou architektonicko-urbanisticko-krajinárskeho návrhu konverzie a dostavby administratívnych budov je aj riešenie priľahlých verejných priestorov. Objekty pôvodne vznikli medzi rokmi 1977 až 1979 ako ubytovňa pre pracovníkov počas výstavby jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Aktuálne ich využíva spoločnosť VUJE ako administratívne priestory. „Mesto Trnava má so súčasným vlastníkom uzavretú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, na základe ktorej sa stane vlastníkom,“ doplnila samospráva v súťažnom zadaní.
Objekty majú mať prevládajúcu funkciu mestského bývania, doplnenú o občiansku vybavenosť a kvalitné verejné priestory. „Nevyhnutnou súčasťou riešenia je zabezpečenie parkovacích kapacít pre navrhované funkcie, prednostne sústredených do parkovacieho domu,“ uvádza sa ďalej v zadaní súťaže. Z ulice Atómová, medzi objektom VUJE a školskými areálmi, má vzniknúť korzo a školská zóna bez áut.
Ako prirodzený nástroj ekonomickej udržateľnosti sa podľa samosprávy javí fázovateľnosť návrhu. Vyhlasovateľ má záujem overiť možnosti externého financovania. Zadanie počíta aj s komerčnými priestormi, detskými jasľami, kuchyňou pre mestské služby, komunitnou klubovňou či s multifunkčnou miestnosťou. Architektonické stvárnenie objektu si podľa zadania vyžaduje odstránenie obvodového plášťa s azbestom a jeho náhradu novou konštrukciou.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 24. apríla do 12.00 h. Obhliadky miesta a interiéru objektu sa uskutočnia 26. februára a 26. marca. Mesto Trnava sa zaviazalo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve spoločnosti VUJE uhradiť za kúpu budov na Okružnej ulici šesť miliónov eur formou splátok. Posledná splátka bude splatná do 30. júna 2029.
„Zámerom je nájsť v rámci súťaže účastníka, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky vyhlasovateľa vo vzťahu k súťažnému zadaniu,“ priblížila mestská samospráva. Úspešný uchádzač má byť následne aj partnerom pre dopracovanie architektonickej štúdie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre nadväzujúce výkonové fázy projektu až po realizáciu stavby. Vyzvaný bude do priameho rokovacieho konania. Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,46 milióna eur bez DPH. Z toho odmeny pre účastníkov súťaže majú tvoriť takmer 95.000 eur.
Súčasťou architektonicko-urbanisticko-krajinárskeho návrhu konverzie a dostavby administratívnych budov je aj riešenie priľahlých verejných priestorov. Objekty pôvodne vznikli medzi rokmi 1977 až 1979 ako ubytovňa pre pracovníkov počas výstavby jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Aktuálne ich využíva spoločnosť VUJE ako administratívne priestory. „Mesto Trnava má so súčasným vlastníkom uzavretú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, na základe ktorej sa stane vlastníkom,“ doplnila samospráva v súťažnom zadaní.
Objekty majú mať prevládajúcu funkciu mestského bývania, doplnenú o občiansku vybavenosť a kvalitné verejné priestory. „Nevyhnutnou súčasťou riešenia je zabezpečenie parkovacích kapacít pre navrhované funkcie, prednostne sústredených do parkovacieho domu,“ uvádza sa ďalej v zadaní súťaže. Z ulice Atómová, medzi objektom VUJE a školskými areálmi, má vzniknúť korzo a školská zóna bez áut.
Ako prirodzený nástroj ekonomickej udržateľnosti sa podľa samosprávy javí fázovateľnosť návrhu. Vyhlasovateľ má záujem overiť možnosti externého financovania. Zadanie počíta aj s komerčnými priestormi, detskými jasľami, kuchyňou pre mestské služby, komunitnou klubovňou či s multifunkčnou miestnosťou. Architektonické stvárnenie objektu si podľa zadania vyžaduje odstránenie obvodového plášťa s azbestom a jeho náhradu novou konštrukciou.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 24. apríla do 12.00 h. Obhliadky miesta a interiéru objektu sa uskutočnia 26. februára a 26. marca. Mesto Trnava sa zaviazalo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve spoločnosti VUJE uhradiť za kúpu budov na Okružnej ulici šesť miliónov eur formou splátok. Posledná splátka bude splatná do 30. júna 2029.