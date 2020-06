Výmery daní vhadzovali v Trnave do schránok

Trnava 16. júna (TASR) – V tomto roku trnavská radnica výmery miestnych daní vhadzovala obyvateľom mesta do schránok. Nemá tak dôkaz, že sa obálky dostali do rúk adresátom, a záruku, že na ich základe platby uskutočnia. Radnica tvrdí, že tak konala v čase opatrení proti šíreniu COVID-19 a že prípadným dlžníkom pošle nové rozhodnutia.



Bežnou praxou predchádzajúcich rokov bolo doporučené doručenie. "Rozhodnutia o vyrubení miestnych daní sme vhadzovali do poštových schránok daňovníkom, ktorí nemajú zriadenú elektronickú schránku na doručovanie," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Dôvodom bola ochrana obyvateľov, pričom toto rozhodnutie ovplyvnila aj skutočnosť, že Slovenská pošta pristúpila k čiastočnému obmedzeniu poskytovaných služieb a zaviedla nové pravidlá pri vstupe do poštových prevádzok.



Ako doplnila hovorkyňa, mesto Trnava v rozhodnutiach umožnilo občanom uhrádzať daň v šiestich splátkach, pokiaľ je vyrubená daň vyššia než 18 eur.



"Správca miestnych daní postupoval v zmysle §10 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19, ktorý ustanovuje, že za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení sa obdobia pandémie," uviedla Majtánová.



Po skončení sa pandémie správca dane preverí úhrady daňovníkov a v prípade, že daň nebude uhradená, vyhotoví nové rozhodnutie o vyrubení dane a zašle ho doporučene do vlastných rúk s novou lehotou splatnosti.