Výstava Sklo v Trnave je venovaná Milošovi Balgavému

Trnava 10. septembra (TASR) – K životnému jubileu slovenského sklára Miloša Balgavého pripravila Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave výstavu, na ktorej je okrem neho účastných viacero autorov. V Synagóge – Centre súčasného umenia sa od štvrtka do 22. októbra predstavia výtvarníci, narodení od druhej polovice 60. rokov až do druhej polovice 90. rokov. Informovala o tom PR galérie Zuzana Dohnalová.



Výstava s názvom Sklo (venované Milošovi Balgavému) mala byť inštalovaná na jar, avšak pre situáciu s novým koronavírusom sa jej otvorenie posunulo. Je v poradí štvrtou Balgavého prezentáciou v priestoroch GJK. Miloš Balgavý (1955) tvorí v Trnave, má za sebou množstvo výstav po celom svete a jeho diela sú v zbierkach múzeí a galérií ako Museum van der Togt v Amsterdame, Musée des arts décoratifs v Lausanne, Nationale Nederlanden v Rotterdame, Uměleckoprůmyslové muzeum v Prahe či Slovenská národná galéria.



Kurátorka výstavy Beáta Balgavá pre TASR uviedla, že na aktuálnej výstave je autor fyzicky zastúpený iba jedným dielom – skleneným objektom Sféra (2006), ďalšie sú prezentované prostredníctvom umeleckých fotografií Jany Hojstričovej. „Spojila sa so sklárom a maliarom Pavlom Machom, ktorý maľuje na sklo a už desať rokov spolupracujú," uviedla kurátorka.



Obaja autori sú pedagógovia na Vysokej škole výtvarných umení, a tak sa súčasťou výstavy stala na ďalšom poschodí synagógy tvorba mladých výtvarných umelcov, buď čerstvých absolventov, alebo študentov školy. Predstavuje sa Andrej Jančovič, Pavol Barkóci, Ján Mýtny ml., Dávid Kurinec, Marta Matejková-Vjatráková, Žofia Dubová, Kristína Ligačová, Arina Dotsenko a Katarína Pozorová.