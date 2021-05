V Trnave vystavujú diela zo zbierky českého zberateľa Roberta Runtáka

Trnava 19. mája (TASR) – Výber zo súkromnej zbierky českého právnika a zberateľa Roberta Runtáka predstavuje trnavská Galéria Jána Koniarka (GJK) na výstave Figuratív Imperatív. Zaradené sú na ňu diela súčasnej európskej maľby, do 4. júla si ju možno pozrieť vo výstavných priestoroch v Koppelovej vile. Informoval o tom PR manažér galérie Vladimír Trubač.



Robert Runták vytvoril jednu z najväčších súkromných zbierok súčasného umenia v Českej republike, orientuje sa na české i zahraničné súčasné umenie. Kurátor Jan Kudrna a riaditeľ GJK Vladimír Beskid pre prezentáciu v GJK vybrali diela Mariusa Berceu, Jiřího Georga Dokoupila, Oany Farcas, Eberharda Havekosta, Daniela Pitína, Daniela Richtera, Georga Shawa a ďalších. „Takto medzinárodne postavená hodnotná zbierka nebýva zvykom v našich končinách – ani v galerijnom, ani v muzeálnom prostredí,“ konštatoval Beskid. Prezentovanú medzinárodnú zostavu diel už podľa neho videli návštevníci v odlišných kurátorských koncepciách v Litomyšli i v Galérii výtvarného umenia v Ostrave . “V prípade našej výstavy ide o prvú prehliadku diel z tejto súkromnej zbierky na Slovensku,“ uviedol Beskid.



Zbierka Roberta Runtáka predstavuje podľa riaditeľa GJK sústredené sledovanie niekoľkých európskych kultúrnych centier a škôl, ako sú Londýn, Berlín, Lipsko, Praha, Krakov, Budapešť, Kluž a podobne. „Cenné je predovšetkým akcentovanie umelcov zo silných centier mimo hlavných európskych miest. V 90. rokoch minulého storočia to boli najmä nemecké maliarske školy v Drážďanoch a Lipsku a poľská skupina Ladnie z Krakova. Po roku 2000 sledujeme intenzívny nástup rumunskej maliarskej školy, hlavne z Kluže, ktorej protagonisti už zaznamenali nejeden úspech na medzinárodnej scéne a prezentácie v renomovaných privátnych galériách po celom svete,“ opísal. Autorov z Runtákovej zbierky zaradila medzi hviezdy európskej maľby aj svetová odborná tlač. „Je to jeden z markantných a pozitívnych príkladov akceptácie umelcov zo strednej Európy na internacionálnom poli umenia,“ konštatoval Beskid. Robert Runták je dnes členom poradnej komisie pre východnú a strednú Európu pre TATE Gallery v Londýne. V roku 2019 otvoril v Olomouci vlastnú galériu Telegraph.