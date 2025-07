Trnava vysúťažila projektanta pre južný obchvat mesta

Trnava 23. júla (TASR) - Mesto Trnava podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania na aktualizáciu dokumentácie pre výstavbu južného obchvatu. Informovala o tom radnica. Úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov SHP SK + SHB Obchvat Trnava, ktorá vzišla z otvorenej súťaže podľa podmienok dohodnutých so Slovenskou správou ciest. Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že celková vysúťažená cena zákazky je takmer 540.000 eur s DPH.



„Naším cieľom je, aby Trnava nezostávala v pasívnej role čakateľa. Tam, kde vidíme príležitosť urýchliť procesy, preberáme zodpovednosť za štát aj kraj. Ako jediné mesto na Slovensku sme iniciatívne prebrali prípravu projektových dokumentácií za celkovo tri dopravné stavby štátneho, respektíve regionálneho významu,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



Južný obchvat je jednou z kľúčových dopravných infraštruktúr, ktorých cieľom je odbremeniť vnútromestské dopravné zaťaženie. „Nová komunikácia s dĺžkou takmer tri kilometre zásadne prispeje k zníženiu tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez sídlisko Linčianska, Tamaškovičovu, Ulicu 9. mája a Bratislavskú. Okrem toho zlepší dopravnú dostupnosť mestskej časti Modranka a vytvorí bezpečnejšie a zdravšie prostredie pre obyvateľov,“ priblížila samospráva.



Termín výstavby aktuálne predpokladá začiatok realizácie v roku 2030. Dokumentáciu mesto financuje zo svojho rozpočtu, pričom samotnú výstavbu má následne zabezpečiť štát. „Mesto Trnava zároveň nezostáva len pri jednom projekte tohto typu. Rovnako proaktívne postupuje aj pri ďalších významných dopravných zámeroch, ktoré by za iných okolností riešil štát alebo Trnavský samosprávny kraj. Ide najmä o severozápadné dopravné prepojenie medzi cestami I/51 a II/504 a tiež o tzv. západný obchvat, ktorý by mal viesť od Medzihája až po cestu I/61,“ doplnilo mesto.