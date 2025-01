Trnava vysúťažila projektanta rozšírenia škôlky na Limbovej ulici

Trnava 8. januára (TASR) - Mesto Trnava vysúťažilo projektanta rozšírenia Materskej školy (MŠ) na Limbovej ulici na sídlisku Linčianska. Súčasťou prístavby majú byť tri nové triedy, pričom každá má mať kapacitu do 24 detí. Vyplýva to zo zmluvy uzavretej medzi mestom Trnava a zhotoviteľom projektovej dokumentácie, spoločnosťou AKP.



Návrh novostavby má zahŕňať okrem troch tried aj riešenie ich hygienického zázemia, spální, adekvátnych spoločných priestorov a administratívnych priestorov. V novej budove majú byť aplikované technológie a technické zariadenia obnoviteľných zdrojov energie, fotovoltika, vzduchotechnika, chladenie a opatrenia zamerané na hospodárenie s dažďovou vodou.



"Napriek týmto požiadavkám na technologický štandard, je prioritou pri návrhu pracovať aj s pasívnymi prvkami, ktoré budú svojim konceptom napomáhať k energetickej efektivite, tieneniu, prevetrávaniu, tepelnej akumulácii, akustike a podobne," uvádza sa v opise predmetu zákazky.



Zmluva počíta okrem iného s vyhotovením dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, s projektom interiéru a odborným autorským dohľadom v celkovej cene 105.360 eur s DPH. Do verejného obstarávania sa zapojilo päť uchádzačov, kritériami na vyhodnotenie ponúk boli cena a kvalita.