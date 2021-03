Trnava začína s deratizáciou v predstihu

Trnava 11. marca (TASR) - Mesto Trnava tento rok nečaká na každoročnú výzvu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a začne realizovať celoplošnú jarnú deratizáciu verejnej zelene už v pondelok 15. marca. Aby bola čo najúčinnejšia, vítaná je spolupráca s občanmi. Výskyt hlodavcov je potrebné nahlásiť a pozor treba dávať na riadne zatváranie nových hnedých kontajnerov na bioodpad. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



"Pre potkany zákaz vychádzania neplatí a chladné počasie ich od vychádzky neodrádza. Tieto hlodavce sa vedia veľmi rýchlo rozmnožovať a za tri týždne dokážu minimálne zdvojnásobiť svoje počty," uviedla Majtánová. Preto je vítaná pomoc a spolupráca s Trnavčanmi. "Ak si v okolí svojho bydliska alebo kdekoľvek inde všimli opakovaný výskyt hlodavcov, prípadne našli uhynuté jedince, prosíme o nahlásenie konkrétnej lokality na adresu lenka.danisovicova@trnava.sk. Veľmi nám pomôže, keď priložia do e-mailu aj fotografie miesta výskytu potkanov a širšieho okolia pre lepšiu identifikáciu aktívnych dier," doplnila referentka verejnoprospešných služieb odboru komunálnych a cintorínskych služieb mestského úradu Lenka Danišovičová.



Potkany majú vynikajúci čuch a ľahko nájdu zdroje potravy, preto je pri znižovaní ich počtu užitočné aj dôsledné separovanie bioodpadu do nových 120-litrových hnedých kontajnerov, do ktorých sa hlodavce po starostlivom uzatvorení vrchnáka nedostanú.