Trnava začína s obnovou historickej Prachárne na námestí

Trnava 13. marca (TASR) - Mesto Trnava zverejnilo na svojom webe zmluvu s Ministerstvom dopravy SR o poskytnutí prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Pracháreň vo výške 2,309 milióna eur. Radnica čakala na tento impulz, aby mohla začať s rekonštrukciou, ktorá je naplánovaná na jeden rok, do februára 2025.



Objekt je situovaný v centre Trnavy a svoje pomenovanie získal po jednej z prevádzok, ktorá v ňom historicky sídlila. Po obnove sa majú do Prachárne vrátiť gastroprevádzky, na ktoré boli Trnavčania zvyknutí, ako mliečny bar a kaviareň, novým projektom bude stavebné prepojenie so susediacim Divadlom Jána Palárika, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. V jednej časti je naplánovaná scéna divadla pre deti a mládež s potrebným zázemím, sála by mala poňať 80 divákov. Celková úžitková plocha Prachárne je viac ako 1500 štvorcových metrov.



Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a kedy došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Zahynuli dve ženy a ťažkú ujmu na zdraví utrpelo desať hasičov, čo pripomína pamätná tabuľa v podchode domu. Objekt stojí na rohu Trojičného námestia a Radlinského ulice oproti historickej radnici a už zhruba dve desaťročie chátra. Poslednými užívateľmi mestského majetku boli nájomcovia v gastroprevádzkach, ktorí ho zdevastovali. Mesto pred viac ako desiatimi rokmi uvažovalo o predaji objektu, no nakoniec k nemu nedošlo. Následne padlo rozhodnutie o obnove, celkové náklady sú vyrátané na 4,2 milióna eur so spoluúčasťou samosprávy, investícia bude patriť v Trnave v roku 2024 medzi najväčšie.