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Trnava začína s rekonštrukciou križovatky ulíc Kollárova a A. Žarnova
Jednou z najvýraznejších úprav bude skrátenie priechodov pre chodcov pomocou nových ochranných ostrovčekov. Chodníky dostanú nový povrch a celá rekonštrukcia bude riešená bezbariérovo.
Autor TASR
Trnava 15. júla (TASR) - Mesto Trnava začína v týchto dňoch s rekonštrukciou frekventovanej križovatky ulíc Kollárova a Andreja Žarnova. Navrhované úpravy majú zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov. Výsledkom má byť aj plynulejšia premávka a priestor pre novú zeleň. Informovala o tom trnavská radnica.
Jednou z najvýraznejších úprav bude skrátenie priechodov pre chodcov pomocou nových ochranných ostrovčekov. Chodníky dostanú nový povrch a celá rekonštrukcia bude riešená bezbariérovo. „Zlepšia sa aj podmienky pre cyklistov, pričom úpravou cyklistickej komunikácie bude jej využívanie komfortnejšie,“ uviedol viceprimátor mesta Marcel Krajčo.
Pri križovatke pribudne nový zelený pás a dve väčšie zelené plochy, ktoré umožnia aj výsadbu drevín. Zmení sa tiež organizácia dopravy. Zruší sa ľavý odbočovací pruh z Kollárovej na Ulicu Andreja Žarnova.
Jednou z najvýraznejších úprav bude skrátenie priechodov pre chodcov pomocou nových ochranných ostrovčekov. Chodníky dostanú nový povrch a celá rekonštrukcia bude riešená bezbariérovo. „Zlepšia sa aj podmienky pre cyklistov, pričom úpravou cyklistickej komunikácie bude jej využívanie komfortnejšie,“ uviedol viceprimátor mesta Marcel Krajčo.
Pri križovatke pribudne nový zelený pás a dve väčšie zelené plochy, ktoré umožnia aj výsadbu drevín. Zmení sa tiež organizácia dopravy. Zruší sa ľavý odbočovací pruh z Kollárovej na Ulicu Andreja Žarnova.