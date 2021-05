Trnava začína s výstavbou šikmej bežeckej dráhy

Trnava 28. mája (TASR) – Lepšie podmienky na športovanie i trávenie voľného času sú cieľom stavebných prác v športovom areáli na Rybníkovej ulici v Trnave. Mesto v ňom začalo s výstavbou unikátnej bežeckej dráhy i futbalového ihriska s umelým trávnikom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



V Trnave pribudne zhruba do piatich mesiacov 200-metrová bežecká dráha, ktorej špecifikom je dvojpercentný sklon, umožňujúci tréning behu do kopca. Na okraji konštrukcie budú pre športovcov schody rôznych sklonov a veľkostí. „Ide o unikátny projekt športovej infraštruktúry a je skvelé, že čiastkou 100.000 eur z celkových takmer 450.000 eur prispel Slovenský olympijský výbor,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



Okrem výstavby šikmej dráhy zrekonštruujú v areáli vonkajší ovál atletického štadióna, ktorý dostane nový asfaltový povrch. Trasa oválu sa zároveň napojí na nové bežecké trasy s povrchom z gumovej zmesi v červenej farbe, ktoré povedú okolo futbalových ihrísk v dvoch rôznych dĺžkach. Paralelne s jednou z nich povedie aj nová dráha pre korčuliarov z asfaltobetónu. Novovybudované trasy dostanú vlastné osvetlenie, to existujúce okolo oválu prejde rekonštrukciou. Súčasťou projektu je aj úprava zelene a výsadba stromov – 38 kusov ginkgo biloba a štyri brestovce. Areál doplní osemnásť parkových lavičiek.



Pri terajších futbalových ihriskách vznikne ďalšie, jeho povrch bude tvoriť umelý trávnik. Nové ihrisko s rozmermi 105 krát 68 metrov dostane vlastný zavlažovací systém na optimalizáciu teploty a vlhkosti hracej plochy počas letných mesiacov.