V Trnave sa začína konferencia zameraná na umelú inteligenciu

Trnava 12. novembra (TASR) - V priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave sa v utorok začína medzinárodná vedecká konferencia Marketing and Media Identity. Organizuje ju Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Konferencia sa tento rok zameriava na vzťah človeka a umelej inteligencie (AI). TASR o tom informoval Peter Krajčovič z UCM.



Dekanka FMK UCM Ľudmila Čábyová vysvetlila, že téma konferencie odráža aktuálne výzvy a otázky, ktoré umelá inteligencia prináša do sveta marketingu, médií a digitálnych hier. "Cieľom je vytvoriť platformu, kde odborníci, akademici a praktici môžu diskutovať, ako AI mení spôsob komunikácie, vytvárania obsahu a interakcie s publikom a so zákazníkmi," priblížila.



O svojich pohľadoch na výzvy a príležitosti, ktoré umelá inteligencia prináša, budú v hlavnom programe hovoriť rôzne osobnosti z priestoru marketingu a médií. "Konferencia Marketing and Media Identity nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu medzinárodných vedeckých konferencií Marketing Identity a Megatrends and Media, ktoré Fakulta masmediálnej komunikácie organizovala od roku 2005," dodal Krajčovič.