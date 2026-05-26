Začína sa revitalizácia vnútroblokov na Tehelnej ulici v Trnave
Samospráva upozorňuje obyvateľov, že všetky tri dvory budú počas prác uzavreté, preto nebude možné využívať zadné vchody z bytoviek.
Autor TASR
Trnava 26. mája (TASR) - V týchto dňoch sa začína revitalizácia vnútroblokov na Tehelnej ulici v Trnave. Najskôr sú naplánované prípravné práce ako nevyhnutné orezy stromov a búranie starých povrchov. Revitalizácia by mala byť hotová do konca novembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
Samospráva upozorňuje obyvateľov, že všetky tri dvory budú počas prác uzavreté, preto nebude možné využívať zadné vchody z bytoviek. „Okrem zmodernizovania a skvalitnenia verejného priestoru chceme týmto spôsobom podporiť aktívne trávenie voľného času, zvýšiť záujem o športové aktivity a pomôcť tým zlepšiť životný štýl obyvateľstva,“ povedal primátor mesta Peter Bročka.
Vo dvoroch je navrhnutá pestrá paleta herných a fitnes prvkov aj zelené zóny s oddychovými prvkami. V každom dvore budú pôvodné asfaltové ihriská pretvorené na plnohodnotné športoviská. Súčasťou obnovy bude aj nový mobiliár vrátane stojanov na bicykle a verejného osvetlenia, smetných nádob a zrekonštruované budú i pešie trasy.
Osobitný dôraz sa kladie na zelené opatrenia vrátane výsadby a ochrany zelene. „Nové stromy vybrané spomedzi druhov odolných k suchu a mestskému prostrediu budú doplnené o atraktívne solitéry a výsadba zmiešaných a trvalkových záhonov podporí biodiverzitu. Pre zníženie prašnosti a znečistenia ovzdušia pohlcovaním nečistôt bude dôležitým prvkom kvalitný a hustý trávnatý porast,“ dodala hovorkyňa.
Pod hernými a športovými prvkami použijú povrchy z liatej gumy. Pribudne aj hmlová fontána s pitnou vodou vo dvore A. „V revitalizovaných vnútroblokoch na Tehelnej ulici budú umiestnené aj tri umelecké diela. Výsledkom bude moderný, atraktívny a vysoko funkčný priestor pre všetky vekové skupiny zohľadňujúci nanajvýš dôležité opatrenia zamerané na zmiernenie dosahov zmeny klímy,“ doplnila.
Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že zákazku realizuje spoločnosť Služby Cífer. Celková cena diela vrátane DPH je 2,58 milióna eur.
